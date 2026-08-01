UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Genêts

Théâtre Fanfaron et Comme il vous plaira Rue du Prieuré Genêts

vendredi 14 août 2026 · Rue du Prieuré · Genêts

Théâtre Fanfaron et Comme il vous plaira Rue du Prieuré Genêts

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Rue du Prieuré
Adresse
Jardin du Prieuré
Ville
50530 Genêts
Département
Manche
Tarif

Genêts

Théâtre Fanfaron et Comme il vous plaira

Rue du Prieuré Jardin du Prieuré Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

L’Académie Internationale des Arts du Spectacle de Versailles sera à nouveau présente au jardin du Prieuré pour 2 représentations Le fanfaron à 16h et Comme il vous plaira à 20h.
Tout public, entrée libre, au chapeau.   .

Rue du Prieuré Jardin du Prieuré Genêts 50530 Manche Normandie +33 2 33 89 64 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Fanfaron et Comme il vous plaira

L’événement Théâtre Fanfaron et Comme il vous plaira Genêts a été mis à jour le 2026-07-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts

À voir aussi à Genêts (Manche)