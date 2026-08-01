Théâtre Fanfaron et Comme il vous plaira Rue du Prieuré Genêts

Informations pratiques

Genêts

Théâtre Fanfaron et Comme il vous plaira

Rue du Prieuré Jardin du Prieuré Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

L’Académie Internationale des Arts du Spectacle de Versailles sera à nouveau présente au jardin du Prieuré pour 2 représentations Le fanfaron à 16h et Comme il vous plaira à 20h.

Tout public, entrée libre, au chapeau. .

Rue du Prieuré Jardin du Prieuré Genêts 50530 Manche Normandie +33 2 33 89 64 00

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English : Théâtre Fanfaron et Comme il vous plaira

L’événement Théâtre Fanfaron et Comme il vous plaira Genêts a été mis à jour le 2026-07-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts