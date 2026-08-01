Théâtre Fanfaron et Comme il vous plaira Rue du Prieuré Genêts
vendredi 14 août 2026 · Rue du Prieuré · Genêts
Informations pratiques
Genêts
Théâtre Fanfaron et Comme il vous plaira
Rue du Prieuré Jardin du Prieuré Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
L’Académie Internationale des Arts du Spectacle de Versailles sera à nouveau présente au jardin du Prieuré pour 2 représentations Le fanfaron à 16h et Comme il vous plaira à 20h.
Tout public, entrée libre, au chapeau. .
Rue du Prieuré Jardin du Prieuré Genêts 50530 Manche Normandie +33 2 33 89 64 00
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English : Théâtre Fanfaron et Comme il vous plaira
L’événement Théâtre Fanfaron et Comme il vous plaira Genêts a été mis à jour le 2026-07-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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