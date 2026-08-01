Veillée de chants et adoration par la chorale Godelieve Genêts
mardi 11 août 2026 · Genêts
Informations pratiques
Genêts
Veillée de chants et adoration par la chorale Godelieve
Eglise Notre-Dame Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11 22:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Composée de 40 jeunes adultes, la chorale Godelieve se réunit chaque été pour arpenter les sentiers de bord de mer.
Nous marchons chaque jour et chantons chaque soir dans les chapelles et les églises que nous rejoignons.
Après Calais, Boulogne, le Tréport, Fécamp, Etretat de 2021 à 2025, nous découvrirons cette année la Baie du Mont Saint-Michel. Nous marcherons de Granville à Avranches du 8 au 16 août.
Nous animerons la veillée du 11 août à Genêts (20h30-22h). Il s’agit d’une veillée de chants polyphoniques, au sein de l’église de Genêts. Entrée libre et gratuite tout au long de la soirée.
Nous célébrerons la messe le 14 août à Genêts à 10h30. .
Eglise Notre-Dame Genêts 50530 Manche Normandie
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English : Veillée de chants et adoration par la chorale Godelieve
L’événement Veillée de chants et adoration par la chorale Godelieve Genêts a été mis à jour le 2026-07-29 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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