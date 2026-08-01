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Concert Kriss Bar associatif L’Ecurie Genêts

vendredi 7 août 2026 · Bar associatif L'Ecurie · Genêts

Concert Kriss Bar associatif L’Ecurie Genêts

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Bar associatif L'Ecurie
Adresse
20 route du Bec d'Andaine
Ville
50530 Genêts
Département
Manche
Tarif

Genêts

Concert Kriss

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Dîner-concert avec Kriss , chanson/reprises.
Restauration sur place à partir de 19h Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

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English : Concert Kriss

L’événement Concert Kriss Genêts a été mis à jour le 2026-07-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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