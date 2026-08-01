AGENDA · Genêts
Concert Kriss Bar associatif L’Ecurie Genêts
vendredi 7 août 2026 · Bar associatif L'Ecurie · Genêts
Informations pratiques
Genêts
Concert Kriss
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Dîner-concert avec Kriss , chanson/reprises.
Restauration sur place à partir de 19h Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
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English : Concert Kriss
L’événement Concert Kriss Genêts a été mis à jour le 2026-07-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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