Rosheim

Concert Farewell Station

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Un univers sonore puissant et immersif, entre rock alternatif, jazz et influences planantes. Une expérience musicale intense, oscillant entre énergie brute et atmosphères oniriques.

Groupe strasbourgeois de rock alternatif, Farewell Station mêle jazz, shoegaze et stoner pour créer un univers puissant et immersif.

Entre souvenirs et rêves, leur musique sonne comme une bande originale.

Parfois brute, parfois planante, toujours au service de l’émotion.

Un live intense et captivant… à ne pas manquer !

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

A powerful, immersive sound universe, between alternative rock, jazz and soaring influences. An intense musical experience, oscillating between raw energy and dreamlike atmospheres.

L’événement Concert Farewell Station Rosheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile