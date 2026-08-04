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AGENDA · Dompierre-les-Ormes

Concert Fast Eddy Wilkinson Café des Ormes Dompierre-les-Ormes

samedi 8 août 2026 · Café des Ormes · Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Café des Ormes
Adresse
99 Places des Anciens Combattants
Ville
71520 Dompierre-les-Ormes
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Dompierre-les-Ormes

Concert Fast Eddy Wilkinson

Café des Ormes 99 Places des Anciens Combattants Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Venez profiter d’un concert au Café des Ormes.   .

Café des Ormes 99 Places des Anciens Combattants Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 59 66 11 15 

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English : Concert Fast Eddy Wilkinson

L’événement Concert Fast Eddy Wilkinson Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-07-29 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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