Concert Fast Eddy Wilkinson Café des Ormes Dompierre-les-Ormes
samedi 8 août 2026 · Café des Ormes · Dompierre-les-Ormes
Informations pratiques
Dompierre-les-Ormes
Concert Fast Eddy Wilkinson
Café des Ormes 99 Places des Anciens Combattants Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez profiter d’un concert au Café des Ormes. .
Café des Ormes 99 Places des Anciens Combattants Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 59 66 11 15
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English : Concert Fast Eddy Wilkinson
L’événement Concert Fast Eddy Wilkinson Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-07-29 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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