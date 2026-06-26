Nogent-le-Rotrou

Concert Festiv’ 2026 Cecilya & The Candy Kings

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

10ème date Cecilya & The Candy Kings.

Accès libreFamilles

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

10ème date Cecilya & The Candy Kings.

Voyagez dans le temps avec le meilleur cocktail retro explosif de rythm’n’blues aux sonorités actuelles Cecilya & The Candy Kings. Le sextet est mené par l’énergique chanteuse et compositrice barcelonnaise Cecilya Mestres, élue Meilleure Artiste Féminine de Blues Internationale par The Blues Lounge Radio Show au Royaume-Uni en 2023. Leurs deux albums de musique originale, salués par la presse spécialisée internationale, ont propulsé Cecilya & The Candy Kings en tournée, se produisant dans les plus grands festivals de blues, de jazz et rock’n’roll.

Accès libre. .

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festiv’ d’%E9t%E9 are back with a lively musical lineup on Place Saint-Pol!

June 5–August 28, 2026—Every Friday at 6:30 p.m.

10th show: Cecilya & The Candy Kings.

Free admission

L’événement Concert Festiv’ 2026 Cecilya & The Candy Kings Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE