Concert Festiv’ 2026 Cecilya & The Candy Kings Nogent-le-Rotrou
Concert Festiv’ 2026 Cecilya & The Candy Kings Nogent-le-Rotrou vendredi 7 août 2026.
Nogent-le-Rotrou
Concert Festiv’ 2026 Cecilya & The Candy Kings
Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !
Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.
10ème date Cecilya & The Candy Kings.
Accès libreFamilles
C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !
Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.
10ème date Cecilya & The Candy Kings.
Voyagez dans le temps avec le meilleur cocktail retro explosif de rythm’n’blues aux sonorités actuelles Cecilya & The Candy Kings. Le sextet est mené par l’énergique chanteuse et compositrice barcelonnaise Cecilya Mestres, élue Meilleure Artiste Féminine de Blues Internationale par The Blues Lounge Radio Show au Royaume-Uni en 2023. Leurs deux albums de musique originale, salués par la presse spécialisée internationale, ont propulsé Cecilya & The Candy Kings en tournée, se produisant dans les plus grands festivals de blues, de jazz et rock’n’roll.
Accès libre. .
Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68
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English :
The Festiv’ d’%E9t%E9 are back with a lively musical lineup on Place Saint-Pol!
June 5–August 28, 2026—Every Friday at 6:30 p.m.
10th show: Cecilya & The Candy Kings.
Free admission
L’événement Concert Festiv’ 2026 Cecilya & The Candy Kings Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE
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