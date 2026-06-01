Nogent-le-Rotrou

Concert Festiv’ 2026 Jugâad (afrobeat, funk’n’jazz)

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

4ème date Jugâad (afrobeat, funk’n’jazz).

Accès libreFamilles

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

4ème date Jugâad (afrobeat, funk’n’jazz).

Un saxophoniste, un guitariste et un looper. C’est la formule originelle de Jugâad une formule brute qui s’inscrit dans la philosophie JUGÂAD ou l’art de faire plus avec moins. À Nogent-le-Rotrou, Jugâad Ensemble jouera à quatre musiciens aux saxophones et à la guitare viennent se rajouter une basse et une batterie ! Grooves Afrobeat, cocottes Funky, musique éthiopienne, explosions Jazzy, ces quatre insatiables improvisateurs explorent les sonorités des quatre coins du globe.

Accès libre .

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

The Festiv’ d’été is back, with a lively musical program in Place Saint-Pol!

From June 5 to August 28, 2026 Every Friday at 6.30pm.

4th date: Jugâad (afrobeat, funk?n?jazz).

Free admission

L’événement Concert Festiv’ 2026 Jugâad (afrobeat, funk’n’jazz) Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-04 par OTs DU PERCHE