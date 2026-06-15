Nogent-le-Rotrou

Concert Festiv’ 2026 Les Soul Seeders

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

6ème date The Soul Seeders

Accès libreFamilles

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

6ème date Les Soul Seeders.

Groupe français de soul. Sept musiciens talentueux et la voix incisive et hypnotique de Lucie illumineront la scène à travers des compositions traversant le Blues, le Gospel ou encore le Classic Soul.

Lucie Haddad lead vocal

Pierre Carlin drums

Patrick Grabos bass

Matthieu Vinas guitar

Patrick Ychard keyboard

Julien Roblet trumpet, flugelhorn

Nicolas Vrancken trombone

Accès libre. .

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

The Festiv’ d’Été is back with a lively musical lineup on Place Saint-Pol!

June 5–August 28, 2026 Every Friday at 6:30 p.m.

6th date: The Soul Seeders

Free admission

L’événement Concert Festiv’ 2026 Les Soul Seeders Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-15 par OTs DU PERCHE