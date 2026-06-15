Concert Festiv’ 2026 Les Soul Seeders Nogent-le-Rotrou
Concert Festiv’ 2026 Les Soul Seeders Nogent-le-Rotrou vendredi 10 juillet 2026.
Nogent-le-Rotrou
Concert Festiv’ 2026 Les Soul Seeders
Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !
Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.
6ème date The Soul Seeders
Accès libreFamilles
C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !
Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.
6ème date Les Soul Seeders.
Groupe français de soul. Sept musiciens talentueux et la voix incisive et hypnotique de Lucie illumineront la scène à travers des compositions traversant le Blues, le Gospel ou encore le Classic Soul.
Lucie Haddad lead vocal
Pierre Carlin drums
Patrick Grabos bass
Matthieu Vinas guitar
Patrick Ychard keyboard
Julien Roblet trumpet, flugelhorn
Nicolas Vrancken trombone
Accès libre. .
Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68
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English :
The Festiv’ d’Été is back with a lively musical lineup on Place Saint-Pol!
June 5–August 28, 2026 Every Friday at 6:30 p.m.
6th date: The Soul Seeders
Free admission
L’événement Concert Festiv’ 2026 Les Soul Seeders Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-15 par OTs DU PERCHE
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