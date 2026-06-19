Concert Ô Marché 2026 Nogent-le-Rotrou
Concert Ô Marché 2026 Nogent-le-Rotrou samedi 27 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Concert Ô Marché 2026
Mairie de Nogent le Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:45:00
fin : 2026-08-01 11:15:00
Date(s) :
2026-06-27
Les traditionnels Concerts Ô Marché du samedi reviennent pour l’été avec un nouveau thème !
L’Escadron Volant de la Reine continuent de vous proposer leurs concerts de musique baroque viole, violon, contrebasse, guitare…Venez en prendre plein les yeux et les oreilles !
Entrée libre
Les traditionnels Concerts Ô Marché du samedi reviennent pour l’été avec Ténor ? Non à l’Ouest
Les musiciens de la compagnie l’Escadron Volant de la Reine continuent de vous proposer leur série de concerts de musique baroque viole, violon, contrebasse, guitare… Venez en prendre plein les yeux et les oreilles !
Entrée libre I 30 mn .
Mairie de Nogent le Rotrou Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ensemble@escadronvolant.com
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English :
The traditional Saturday March Concerts are back for the summer with a new theme!
The Queen’s Flying Squadron continues to bring you their baroque music concerts: viola, violin, double bass, guitar… Come and treat your eyes and ears!
Free admission
L’événement Concert Ô Marché 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-15 par OTs DU PERCHE
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