Liberté Égalité etc Nogent-le-Rotrou
Liberté Égalité etc Nogent-le-Rotrou mardi 23 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Liberté Égalité etc
15, avenue de la République Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Profitez d’une soirée chanson, théâtre avec le spectacle Liberté, égalité, etc par le collectif d’artistes Ensemble Tout Contre suivi d’un débat avec Monique Pinçon-Charlot.
Mardi 23 Juin à 19h30 à la salle Simone Signoret.
Prix libre.
Profitez d’une soirée chanson, théâtre avec le spectacle Liberté, égalité, etc par le collectif d’artistes Ensemble Tout Contre suivi d’un débat avec Monique Pinçon-Charlot.
Mardi 23 Juin à 19h30 à la salle Simone Signoret.
Prix libre. .
15, avenue de la République Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire toutcontrebasse@gmail.com
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English :
Enjoy an evening of song and theater with the show Liberté, Egalité, etc. by the Ensemble Tout Contre artists’ collective, followed by a discussion with Monique Pinçon-Charlot.
Tuesday, June 23 at 7:30 p.m. in the Simone Signoret Hall.
Pay what you can.
L’événement Liberté Égalité etc Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-13 par OTs DU PERCHE
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