Nogent-le-Rotrou

Liberté Égalité etc

15, avenue de la République Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Profitez d’une soirée chanson, théâtre avec le spectacle Liberté, égalité, etc par le collectif d’artistes Ensemble Tout Contre suivi d’un débat avec Monique Pinçon-Charlot.

Mardi 23 Juin à 19h30 à la salle Simone Signoret.

Prix libre.

Profitez d’une soirée chanson, théâtre avec le spectacle Liberté, égalité, etc par le collectif d’artistes Ensemble Tout Contre suivi d’un débat avec Monique Pinçon-Charlot.

Mardi 23 Juin à 19h30 à la salle Simone Signoret.

Prix libre. .

15, avenue de la République Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire toutcontrebasse@gmail.com

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English :

Enjoy an evening of song and theater with the show Liberté, Egalité, etc. by the Ensemble Tout Contre artists’ collective, followed by a discussion with Monique Pinçon-Charlot.

Tuesday, June 23 at 7:30 p.m. in the Simone Signoret Hall.

Pay what you can.

L’événement Liberté Égalité etc Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-13 par OTs DU PERCHE