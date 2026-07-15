Informations pratiques

Valcabrère

CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES QUATUOR PSOPHOS

BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Musique de chambre.

Le Quatuor Psophos, fondé en 1997, est un ensemble musical européen de renom, lauréat de nombreux prix internationaux, dont le Premier Grand Prix du Concours International de Bordeaux en 2001

C’est Haydn qui donna ses lettres de noblesse au quatuor à cordes, en faisant de lui le genre le plus quintessencié de la musique de chambre. Mozart prit le relais, influencé par les six quatuors de op. 33. 10 .

BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 32 00

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English :

Chamber music.

The Psophos Quartet, founded in 1997, is a renowned European ensemble that has won numerous international awards, including the First Grand Prix at the Bordeaux International Competition in 2001

L’événement CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES QUATUOR PSOPHOS Valcabrère a été mis à jour le 2026-07-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE