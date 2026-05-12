Concert Festivallon AURELLE KEY L’EMBUSCADE Magny
Concert Festivallon AURELLE KEY L’EMBUSCADE Magny jeudi 16 juillet 2026.
Magny
Concert Festivallon AURELLE KEY
L’EMBUSCADE 15 Place de l’Église Magny Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16 23:59:00
Date(s) :
2026-07-16
Une voix sensuelle, entre douceur et puissance, toujours précise et qui fait mouche dès la première écoute
Aurelle Key grandit dans la musique avec un père musicien.
La musique qui la fait vibrer s’oriente autour de la soul, du blues et du rock 70’s. C’est dans ces univers qu’elle puise l’inspiration pour l’écriture de ses chansons.
Bien qu’influencée par des groupes de rock tels que Led Zeppelin, les Rolling Stones ou encore Rival Sons, elle est imprégnée par les chanteuses emblématiques comme Amy Winehouse, Etta James, Nina Simone ou Imelda May.
Passionnée de rétro et de vintage, elle se forge un look assumé, qui peut rappeler les pétillantes pin up et autres figures colorées des années 50.
Retrouvez-la à L’EMBUSCADE, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible à partir de 19h30, pensez à réserver. Concert à 20h30. Entrée Libre. .
L’EMBUSCADE 15 Place de l’Église Magny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 78 93
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English : Concert Festivallon AURELLE KEY
L’événement Concert Festivallon AURELLE KEY Magny a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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