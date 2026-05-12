CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER CHEZ AUTOUR D’UN VERRE AUTOUR D’UN VERRE Joux-la-Ville

Joux-la-Ville

CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER CHEZ AUTOUR D’UN VERRE

AUTOUR D’UN VERRE 2 Rue Crête Joux-la-Ville Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :

2026-08-14

Gemma & the Driver c’est Le duo folk pop groovy glamour bilingue qui décoiffe à coups de guitare

et ukulélé, d’humour so british et de folie bien française. Gemma, anglaise, compose et chante en

français avec Cédric, son Driver. Sans renier pour autant ses origines, Gemma chante aussi en

anglais avec un accent impeccable !

C’est du spectacle vivant intergénérationnel et interactif aux tonalités pétillantes et dansantes

emmené par Gemma, troublante diva anglaise à la voix chaude et sensuelle, et Cédric, frenchy

crooner débraillé et déjanté mais plein de tendresse.

Gemma & the Driver c’est un bobsleigh fleuri qui dévale les montagnes russes de la vie et de

l’amour en chantant à tue-tête, il reste des places, alors sautez dans le wagon !

Retrouvez-les chez AUTOUR D’UN VERRE, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.

Diner possible à partir de 19h30, pensez à réserver. Concert à 20h30. Entrée Libre. .

AUTOUR D’UN VERRE 2 Rue Crête Joux-la-Ville 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 56 22 48

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English : CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER CHEZ AUTOUR D’UN VERRE

L’événement CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER CHEZ AUTOUR D’UN VERRE Joux-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)