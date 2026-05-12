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CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER CHEZ AUTOUR D’UN VERRE AUTOUR D’UN VERRE Joux-la-Ville

CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER CHEZ AUTOUR D’UN VERRE AUTOUR D’UN VERRE Joux-la-Ville vendredi 14 août 2026.

Lieu : AUTOUR D'UN VERRE

Adresse : 2 Rue Crête

Ville : 89440 Joux-la-Ville

Département : Yonne

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Autres Tarifs

Joux-la-Ville

CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER CHEZ AUTOUR D’UN VERRE

AUTOUR D’UN VERRE 2 Rue Crête Joux-la-Ville Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :
2026-08-14

Gemma & the Driver c’est Le duo folk pop groovy glamour bilingue qui décoiffe à coups de guitare
et ukulélé, d’humour so british et de folie bien française. Gemma, anglaise, compose et chante en
français avec Cédric, son Driver. Sans renier pour autant ses origines, Gemma chante aussi en
anglais avec un accent impeccable !
C’est du spectacle vivant intergénérationnel et interactif aux tonalités pétillantes et dansantes
emmené par Gemma, troublante diva anglaise à la voix chaude et sensuelle, et Cédric, frenchy
crooner débraillé et déjanté mais plein de tendresse.
Gemma & the Driver c’est un bobsleigh fleuri qui dévale les montagnes russes de la vie et de
l’amour en chantant à tue-tête, il reste des places, alors sautez dans le wagon !
Retrouvez-les chez AUTOUR D’UN VERRE, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible à partir de 19h30, pensez à réserver. Concert à 20h30. Entrée Libre.   .

AUTOUR D’UN VERRE 2 Rue Crête Joux-la-Ville 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 56 22 48 

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English : CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER CHEZ AUTOUR D’UN VERRE

L’événement CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER CHEZ AUTOUR D’UN VERRE Joux-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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