CONCERT FESTIVALLON LES BLUES2MEN CHEZ AUTOUR D’UN VERRE AUTOUR D’UN VERRE Joux-la-Ville
CONCERT FESTIVALLON LES BLUES2MEN CHEZ AUTOUR D’UN VERRE AUTOUR D’UN VERRE Joux-la-Ville vendredi 7 août 2026.
Joux-la-Ville
CONCERT FESTIVALLON LES BLUES2MEN CHEZ AUTOUR D’UN VERRE
AUTOUR D’UN VERRE 2 Rue Crête Joux-la-Ville Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07 23:59:00
Date(s) :
2026-08-07
Un blues brut et authentique, dans toute sa puissance originelle.
Un résonateur ancestral, vibrant et sensuel. Un harmonica généreux, sincère. Une voix profonde
et habitée.
Christophe Zeb Vialle Moudat (Electric Octopus Orchestra, Rob Strong) et Richie Faret (Cisco
Herzhaft, Rob Strong), armés de riffs rugissants en bottleneck et d’harmonicas éclatants, vous
embarquent dans un set intense, captivant, où chaque note résonne d’émotion. Le tout est
magnifié par l’énergie brute de l’électricité.
Avec Helleluyah , ce duo français s’inscrit dans la grande tradition de la Musique du Diable ,
transportant l’auditeur entre les mystères des marécages du bayou et l’immensité du Delta du
Mississippi. L’album s’enrichit de collaborations prestigieuses, notamment avec Cali, Pascal
Comelade, et bien d’autres.
Retrouvez-les à Crep’80, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible à partir de 19h, pensez à réserver. Concert à 21h. Entrée Libre. .
AUTOUR D’UN VERRE 2 Rue Crête Joux-la-Ville 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 56 22 48
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English : CONCERT FESTIVALLON LES BLUES2MEN CHEZ AUTOUR D’UN VERRE
L’événement CONCERT FESTIVALLON LES BLUES2MEN CHEZ AUTOUR D’UN VERRE Joux-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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