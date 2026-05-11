Concert Festivallon Gemma & The driver Restaurant l’Auguste Saint-Moré

Saint-Moré

Concert Festivallon Gemma & The driver

Restaurant l’Auguste 2 Place de la Mairie Saint-Moré Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11 23:59:00

Date(s) :

2026-08-11

Gemma & the Driver c’est Le duo folk pop groovy glamour bilingue qui décoiffe à coups de guitare

et ukulélé, d’humour so british et de folie bien française. Gemma, anglaise, compose et chante en

français avec Cédric, son Driver. Sans renier pour autant ses origines, Gemma chante aussi en

anglais avec un accent impeccable !

C’est du spectacle vivant intergénérationnel et interactif aux tonalités pétillantes et dansantes

emmené par Gemma, troublante diva anglaise à la voix chaude et sensuelle, et Cédric, frenchy

crooner débraillé et déjanté mais plein de tendresse.

Gemma & the Driver c’est un bobsleigh fleuri qui dévale les montagnes russes de la vie et de

l’amour en chantant à tue-tête, il reste des places, alors sautez dans le wagon !

Retrouvez-les à L’AUGUSTE, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.

Diner possible, pensez à réserver. Diner possible à partir de 19 h Concert à 20h. .

Restaurant l’Auguste 2 Place de la Mairie Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 43 98

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English : Concert Festivallon Gemma & The driver

L’événement Concert Festivallon Gemma & The driver Saint-Moré a été mis à jour le 2026-05-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)