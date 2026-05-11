Concert Festivallon Gemma & The driver Restaurant l’Auguste Saint-Moré
Concert Festivallon Gemma & The driver Restaurant l’Auguste Saint-Moré mardi 11 août 2026.
Saint-Moré
Concert Festivallon Gemma & The driver
Restaurant l’Auguste 2 Place de la Mairie Saint-Moré Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11 23:59:00
Date(s) :
2026-08-11
Gemma & the Driver c’est Le duo folk pop groovy glamour bilingue qui décoiffe à coups de guitare
et ukulélé, d’humour so british et de folie bien française. Gemma, anglaise, compose et chante en
français avec Cédric, son Driver. Sans renier pour autant ses origines, Gemma chante aussi en
anglais avec un accent impeccable !
C’est du spectacle vivant intergénérationnel et interactif aux tonalités pétillantes et dansantes
emmené par Gemma, troublante diva anglaise à la voix chaude et sensuelle, et Cédric, frenchy
crooner débraillé et déjanté mais plein de tendresse.
Gemma & the Driver c’est un bobsleigh fleuri qui dévale les montagnes russes de la vie et de
l’amour en chantant à tue-tête, il reste des places, alors sautez dans le wagon !
Retrouvez-les à L’AUGUSTE, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible, pensez à réserver. Diner possible à partir de 19 h Concert à 20h. .
Restaurant l’Auguste 2 Place de la Mairie Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 43 98
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English : Concert Festivallon Gemma & The driver
L’événement Concert Festivallon Gemma & The driver Saint-Moré a été mis à jour le 2026-05-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)