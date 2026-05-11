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Concert Festivallon Gemma & The driver Restaurant l’Auguste Saint-Moré

Concert Festivallon Gemma & The driver Restaurant l’Auguste Saint-Moré mardi 11 août 2026.

Lieu : Restaurant l'Auguste

Adresse : 2 Place de la Mairie

Ville : 89270 Saint-Moré

Département : Yonne

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Autres Tarifs

Saint-Moré

Concert Festivallon Gemma & The driver

Restaurant l’Auguste 2 Place de la Mairie Saint-Moré Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11 23:59:00

Date(s) :
2026-08-11

Gemma & the Driver c’est Le duo folk pop groovy glamour bilingue qui décoiffe à coups de guitare
et ukulélé, d’humour so british et de folie bien française. Gemma, anglaise, compose et chante en
français avec Cédric, son Driver. Sans renier pour autant ses origines, Gemma chante aussi en
anglais avec un accent impeccable !
C’est du spectacle vivant intergénérationnel et interactif aux tonalités pétillantes et dansantes
emmené par Gemma, troublante diva anglaise à la voix chaude et sensuelle, et Cédric, frenchy
crooner débraillé et déjanté mais plein de tendresse.
Gemma & the Driver c’est un bobsleigh fleuri qui dévale les montagnes russes de la vie et de
l’amour en chantant à tue-tête, il reste des places, alors sautez dans le wagon !
Retrouvez-les à L’AUGUSTE, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible, pensez à réserver. Diner possible à partir de 19 h Concert à 20h.   .

Restaurant l’Auguste 2 Place de la Mairie Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 43 98 

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English : Concert Festivallon Gemma & The driver

L’événement Concert Festivallon Gemma & The driver Saint-Moré a été mis à jour le 2026-05-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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