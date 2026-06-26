Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie Vire Vire Normandie
Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie Vire Vire Normandie mardi 14 juillet 2026.
Vire Normandie
Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie
Vire Place nationale Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
21h Concert avec le groupe Coraline, pop rock, 60’s (Place Nationale),
23h Pour voir le feu d’artifice, rendez-vous place du Château
23h30 pour le traditionnel bal populaire, retour à la Place Nationale.
21h Concert avec le groupe Coraline, pop rock, 60’s (Place Nationale),
23h Pour voir le feu d’artifice, rendez-vous place du Château
23h30 pour le traditionnel bal populaire, retour à la Place Nationale. .
Vire Place nationale Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 60 00
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English : Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie
9.00 pm: Concert featuring the band Coraline pop rock, 60s (Place Nationale),
11.00 pm: To watch the fireworks, meet at Place du Château
11.30 pm: For the traditional village dance, head back to Place Nationale.
L’événement Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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