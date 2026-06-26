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Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie Vire Vire Normandie

Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie Vire Vire Normandie mardi 14 juillet 2026.

Lieu
Vire
Adresse
Place nationale
Ville
14500 Vire Normandie
Département
Calvados
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Vire Normandie

Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie

Vire Place nationale Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

21h Concert avec le groupe Coraline, pop rock, 60’s (Place Nationale),
23h Pour voir le feu d’artifice, rendez-vous place du Château
23h30 pour le traditionnel bal populaire, retour à la Place Nationale.
21h Concert avec le groupe Coraline, pop rock, 60’s (Place Nationale),
23h Pour voir le feu d’artifice, rendez-vous place du Château
23h30 pour le traditionnel bal populaire, retour à la Place Nationale.   .

Vire Place nationale Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 60 00 

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English : Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie

9.00 pm: Concert featuring the band Coraline pop rock, 60s (Place Nationale),
11.00 pm: To watch the fireworks, meet at Place du Château
11.30 pm: For the traditional village dance, head back to Place Nationale.

L’événement Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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