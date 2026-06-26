Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie Vire Vire Normandie

Vire Normandie

Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie

Vire Place nationale Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

21h Concert avec le groupe Coraline, pop rock, 60’s (Place Nationale),

23h Pour voir le feu d’artifice, rendez-vous place du Château

23h30 pour le traditionnel bal populaire, retour à la Place Nationale.

21h Concert avec le groupe Coraline, pop rock, 60’s (Place Nationale),

23h Pour voir le feu d’artifice, rendez-vous place du Château

23h30 pour le traditionnel bal populaire, retour à la Place Nationale. .

Vire Place nationale Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 60 00

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English : Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie

9.00 pm: Concert featuring the band Coraline pop rock, 60s (Place Nationale),

11.00 pm: To watch the fireworks, meet at Place du Château

11.30 pm: For the traditional village dance, head back to Place Nationale.

L’événement Concert, feu d’artifice et bal à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie