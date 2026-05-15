Stage d’été Marche(s) et postures primordiales à Vire Normandie Rue André Malraux Vire Normandie
Stage d’été Marche(s) et postures primordiales à Vire Normandie Rue André Malraux Vire Normandie mercredi 15 juillet 2026.
Vire Normandie
Stage d’été Marche(s) et postures primordiales à Vire Normandie
Rue André Malraux Dojo du gymnase du Val de Vire Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-17 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
L’ Objectif profiter pleinement des effets d’une marche naturelle
améliorer votre santé, comprendre le langage de notre système nerveux
retrouver un mouvement souple et agréable, remplacer les habitudes dites aveugles par des mouvements naturels et conscients.
L’ Objectif profiter pleinement des effets d’une marche naturelle
améliorer votre santé, comprendre le langage de notre système nerveux
retrouver un mouvement souple et agréable, remplacer les habitudes dites aveugles par des mouvements naturels et conscients. .
Rue André Malraux Dojo du gymnase du Val de Vire Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 7 49 01 92 98 transformaction@yahoo.com
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English : Stage d’été Marche(s) et postures primordiales à Vire Normandie
The aim: to take full advantage of the effects of natural walking
improve your health, understand the language of our nervous system
rediscover smooth, pleasant movement, and replace blind habits with natural, conscious movement.
L’événement Stage d’été Marche(s) et postures primordiales à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-05-15 par Calvados Attractivité
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