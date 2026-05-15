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Stage Arts martiaux traditionnels japonais à Vire Normandie Association Sans forme ni chemin Vire Normandie

Stage Arts martiaux traditionnels japonais à Vire Normandie Association Sans forme ni chemin Vire Normandie

Stage Arts martiaux traditionnels japonais à Vire Normandie Association Sans forme ni chemin Vire Normandie mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Association Sans forme ni chemin

Adresse : 707 rue andré HALBOUT

Ville : 14500 Vire Normandie

Département : Calvados

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Vire Normandie

Stage Arts martiaux traditionnels japonais à Vire Normandie

Association Sans forme ni chemin 707 rue andré HALBOUT Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Stage arts martiaux traditionnels japonais IAIJUTSU AIKIDO SHURIKEN JUTSU, ouvert à toute personne désireuse de progresser dans la connaissance de soi au travers des pratiques martiales japonaises
(pratiquants et enseignants)
Stage arts martiaux traditionnels japonais IAIJUTSU AIKIDO SHURIKEN JUTSU, ouvert à toute personne désireuse de progresser dans la connaissance de soi au travers des pratiques martiales japonaises
(pratiquants et enseignants)   .

Association Sans forme ni chemin 707 rue andré HALBOUT Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 7 49 01 92 98  transformaction@yahoo.com

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English : Stage Arts martiaux traditionnels japonais à Vire Normandie

Traditional Japanese martial arts course: IAIJUTSU AIKIDO SHURIKEN JUTSU, open to anyone wishing to develop their self-knowledge through Japanese martial arts.
(practitioners and teachers)

L’événement Stage Arts martiaux traditionnels japonais à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-05-15 par Calvados Attractivité

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