Stage Arts martiaux traditionnels japonais à Vire Normandie Association Sans forme ni chemin Vire Normandie
Stage Arts martiaux traditionnels japonais à Vire Normandie Association Sans forme ni chemin Vire Normandie mercredi 15 juillet 2026.
Vire Normandie
Stage Arts martiaux traditionnels japonais à Vire Normandie
Association Sans forme ni chemin 707 rue andré HALBOUT Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-17 21:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Stage arts martiaux traditionnels japonais IAIJUTSU AIKIDO SHURIKEN JUTSU, ouvert à toute personne désireuse de progresser dans la connaissance de soi au travers des pratiques martiales japonaises
(pratiquants et enseignants)
Stage arts martiaux traditionnels japonais IAIJUTSU AIKIDO SHURIKEN JUTSU, ouvert à toute personne désireuse de progresser dans la connaissance de soi au travers des pratiques martiales japonaises
(pratiquants et enseignants) .
Association Sans forme ni chemin 707 rue andré HALBOUT Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 7 49 01 92 98 transformaction@yahoo.com
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English : Stage Arts martiaux traditionnels japonais à Vire Normandie
Traditional Japanese martial arts course: IAIJUTSU AIKIDO SHURIKEN JUTSU, open to anyone wishing to develop their self-knowledge through Japanese martial arts.
(practitioners and teachers)
L’événement Stage Arts martiaux traditionnels japonais à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-05-15 par Calvados Attractivité
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