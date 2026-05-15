Stage Arts martiaux traditionnels japonais à Vire Normandie Association Sans forme ni chemin Vire Normandie

Vire Normandie

Stage Arts martiaux traditionnels japonais à Vire Normandie

Association Sans forme ni chemin 707 rue andré HALBOUT Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Stage arts martiaux traditionnels japonais IAIJUTSU AIKIDO SHURIKEN JUTSU, ouvert à toute personne désireuse de progresser dans la connaissance de soi au travers des pratiques martiales japonaises

(pratiquants et enseignants)

Stage arts martiaux traditionnels japonais IAIJUTSU AIKIDO SHURIKEN JUTSU, ouvert à toute personne désireuse de progresser dans la connaissance de soi au travers des pratiques martiales japonaises

(pratiquants et enseignants) .

Association Sans forme ni chemin 707 rue andré HALBOUT Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 7 49 01 92 98 transformaction@yahoo.com

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English : Stage Arts martiaux traditionnels japonais à Vire Normandie

Traditional Japanese martial arts course: IAIJUTSU AIKIDO SHURIKEN JUTSU, open to anyone wishing to develop their self-knowledge through Japanese martial arts.

(practitioners and teachers)

L’événement Stage Arts martiaux traditionnels japonais à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-05-15 par Calvados Attractivité