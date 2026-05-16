Un été de méditation à Vire Normandie dojo du gymnase du Val de Vire Vire Normandie
Un été de méditation à Vire Normandie dojo du gymnase du Val de Vire Vire Normandie lundi 13 juillet 2026.
Vire Normandie
Un été de méditation à Vire Normandie
dojo du gymnase du Val de Vire 40 Rue André Malraux Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-08-15 10:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Stage de méditation d’une journée ou d’une semaine
Stage de méditation d’une journée ou d’une semaine .
dojo du gymnase du Val de Vire 40 Rue André Malraux Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 7 49 01 92 98 transformaction@yahoo.com
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English : Un été de méditation à Vire Normandie
One-day or week-long meditation course
L’événement Un été de méditation à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-05-16 par Calvados Attractivité
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