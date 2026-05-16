Un été de méditation à Vire Normandie dojo du gymnase du Val de Vire Vire Normandie

Vire Normandie

Un été de méditation à Vire Normandie

dojo du gymnase du Val de Vire 40 Rue André Malraux Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-08-15 10:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Stage de méditation d’une journée ou d’une semaine

Stage de méditation d’une journée ou d’une semaine .

dojo du gymnase du Val de Vire 40 Rue André Malraux Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 7 49 01 92 98 transformaction@yahoo.com

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English : Un été de méditation à Vire Normandie

One-day or week-long meditation course

L’événement Un été de méditation à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-05-16 par Calvados Attractivité