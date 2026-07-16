CONCERT : FFF + Oma Jali, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

CONCERT : FFF + Oma Jali Vendredi 6 novembre, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

30/22/20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:00:00+01:00

F.F.F

Le 31 octobre 2025, F.F.F. frappe fort avec U SCREAM, suite directe d’I SCREAM et réalisé à nouveau avec Dimitri Tikovoi (The Libertines, Placebo). Plus chaud, plus dense, plus sauvage, l’album mêle P-Funk psychédélique, M-Funk tranchant et hymne déjà culte, appelant à la transe et à la sueur. Après le retour acclamé de 2023 avec I SCREAM et sa tournée triomphale, U SCREAM confirme le retour en force de F.F.F., prêt à reconquérir la scène, les corps et les âmes lors de sa tournée 2026 à travers toute la France.

Informations pratiques

Spectacle en configuration debout

Ouverture des portes à 19h30

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h

Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration.

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/fff-oma-jali/ »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

F.F.F et Oma Jali seront sur la scène du Douze le vendredi 6 novembre 2026.

©Benjamin Loyseau