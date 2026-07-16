L.E.J, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

L.E.J Samedi 3 octobre, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00

L.E.J

L.E.J, c’est avant tout l’histoire d’une amitié née bien avant la musique. Lucie, Elisa et Juliette grandissent ensemble à Saint-Denis, portées par la même passion du chant et de la scène. Après un concours gagné en 2013 puis le succès fulgurant de leurs medleys en 2015, le trio doit apprendre à gérer la célébrité, les attentes et la pression tout en construisant sa propre identité artistique. Au fil des albums et des tournées, elles affirment un univers mêlant harmonie vocale, modernité et sincérité. Avec S’aimer c’est une galère, leur nouvel album autoproduit, les L.E.J livrent leur projet le plus personnel. Entre rnb, chanson française et french touch, elles abordent sans filtre les relations, les doutes, les problèmes du quotidien, l’amitié et l’acceptation de soi. À travers leurs personnalités très différentes mais complémentaires, le trio montre que grandir ensemble, c’est aussi apprendre à s’aimer malgré les contradictions, les failles et le chaos de la vie. LEJ – Instagram + première partie.

Informations pratiques

Spectacle en configuration debout Ouverture des portes à 19h30 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h et jusqu’à 00h. Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration.

Le Douze 12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy, France Île-de-France Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/;https://www.instagram.com/ledouze.cergy/ [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/l-e-j-premiere-partie/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 292K Followers, 788 Following, 208 Posts – See Instagram photos and videos from L.E.J [Elijay] (@lucieelisajuliette) », « type »: « rich », « title »: « L.E.J [Elijay] (@lucieelisajuliette) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/485618813_1170625381185370_9200985644355501256_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=102&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=4IUV1ScxCG0Q7kNvwHYUF92&_nc_oc=AdrNqZond4Wuj5QeuUekubzFIcQuBwC6xdK_ek33nH-CsxgG5ZItMN1vdyiAo02uaBY&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af9dyUHn5bvIhfiTbRZ_1MAgWJOvGZtAnxyMjiYV_5n1kA&oe=6A288049 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/lucieelisajuliette/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Après avoir inauguré le Douze en 2021, L.E.J sont de retour sur la scène de la grande Salle le samedi 3 octobre pour l’ouverture de cette nouvelle saison.