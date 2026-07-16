BERCEUSES (GANG), Festival Cergy Soit !, Cergy

Informations pratiques

BERCEUSES (GANG) 19 et 20 septembre Festival Cergy Soit ! Val-d’Oise

Gratuit, en déambulation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T22:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

BERCEUSES (GANG) est le deuxième opus de la saga. Alors que le précédent traitait de l’enfance avec son lot de joie, d’insouciance et d’amitiés, BERCEUSES (GANG) se penche sur l’adolescence. L’histoire reprend donc au moment du passage trouble de l’enfance à l’âge adulte: au jour des premiers spectacles succède la nuit de BERCEUSES (GANG) et son lot de transformations, tout autant émotionnelles que physiques.

Le spectacle se construit autour d’un conte: ce soir, un groupe d’adolescent.e.s se réunit. Suite à la disparition d’une des leurs, iels ont mis en place un rituel lumineux pour lui rendre hommage. Mais ce soir-là, une proposition remet en question l’équilibre du groupe : c’est l’occasion de déchirements, de remises en questions, de fuites en avant mais aussi d’acceptation de la lumière, de retrouvailles apaisées et de chants dans la nuit.

BERCEUSES (GANG) fonde sa dramaturgie sur une déambulation nocturne, épaulée par un travail lumineux précis mené depuis un chariot, durant laquelle le public est invité à faire partie d’une nuit unique pour cette équipe.

Festival Cergy Soit ! Cergy Cergy 95000 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « orane.lindegaard@full-full.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33671261617 »}]

Collectif la horde dans les pavés

Zélie NOREDA