CONCERT : SOLANN + première partie, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

CONCERT : SOLANN + première partie Samedi 10 octobre, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

30/22/20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

SOLANN

Révélée avec Monstrueuse, elle confirme avec son album Si on sombre ce sera beau, enrichi de nouveaux titres et collaborations marquantes.

À travers des textes sombres et cathartiques, elle explore ses failles et celles de son époque, transformant l’intime en récits universels.

Sur scène, elle livre une performance habitée, où douceur et violence coexistent pour une expérience profondément émotive.

+ première partie

Informations pratiques

Spectacle assis-debout (placement libre – places assises non garanties)

Ouverture des portes à 19h30

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h.

Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration.

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/solann-premiere-partie/ »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

Solann, autrice-compositrice-interprète française à l’univers intense et contrasté sera sur la scène du Douze le samedi 10 octobre 2026.

©Clémentineescobichon