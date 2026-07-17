Patrimoines oubliés : les collections patrimoniales de l’université de Cergy, Bibliothèque universitaire des Cerclades, Cergy

Informations pratiques

Patrimoines oubliés : les collections patrimoniales de l’université de Cergy Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque universitaire des Cerclades Val-d’Oise

Visites guidées sur inscription sur place ou en ligne (ces dernières ouvriront ultérieurement)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la bibliothèque universitaire dévoile ses collections patrimoniales au sein d’une exposition à la bibliothèque des Cerclades, et ouvre exceptionnellement les portes de sa réserve à toutes et tous. Des cartes minutieusement dessinées à la main par le géologue Gabriel Suter aux ouvrages qui ont accompagné la formation des instituteurs et institutrices du XIXe siècle, nous vous invitons à découvrir les collections méconnues de la bibliothèque ainsi que la réserve où elles sont soigneusement conservées, lors d’une visite guidée par les bibliothécaires.

Bibliothèque universitaire des Cerclades place des Cerclades 95000 Cergy Cergy 95000 Cergy Préfecture Val-d’Oise Île-de-France La bibliothèque est accessible en transport en commun à l’arrêt Cergy Préfecture.

Visite libre

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