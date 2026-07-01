CO-PLATEAU : KULTURR ET HLD + première partie, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

CO-PLATEAU : KULTURR ET HLD + première partie Samedi 21 novembre, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T23:45:00+01:00

Fin : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T23:45:00+01:00

Kulturr

À seulement 24 ans, Kulturr s’impose comme l’une des étoiles montantes de la musique urbaine. Avec des titres comme « Busy » et « Jojo », il a conquis le cœur du public grâce à son style unique et percutant. Inspiré par son vécu et ses origines (angolaise et congolaise), son rap puise ses influences dans la musique africaine . Ses titres aux sonorités dansantes et mélodieuses mélangent habilement rap, R&B et sonorités afro. Fort du succès de son EP « HOPE : Ayé » (déjà plus de 30M de streams), Kulturr revient avec le single « Mieux en mieux » et la parution de son nouvel EP “HOPE : Imany”, disponible depuis le 12 Décembre 2025 (inclus les featurings avec Franglish, Bilouki .) Kulturr – Instagram

HLD

HLD est un rappeur originaire de Clamart qui s’impose comme une figure montante de la scène street. Révélé après le confinement grâce à ses freestyles SEKLENLAND, il attire rapidement l’attention du public et des médias.

Avec deux albums à son actif, dont DROGUE 2 sorti en 2025, il affirme un style efficace, brut et sans concession, porté par des collaborations marquantes et des titres percutants.

Sur scène, HLD confirme son ascension avec des concerts énergiques et déjà plusieurs dates sold out à travers la France.

+ première partie

Le Douze 12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy, France Île-de-France Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/;https://www.instagram.com/ledouze.cergy/ [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/kulturr-hld-premiere-partie/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 443 Followers, 53 Following, 321 Posts – See Instagram photos and videos from u1d1bu1d07u1d00u1d0d_u1d0bu1d1cu029fu1d1bu1d1cu0280u0280 u267eufe0f (@team_kulturr) », « type »: « rich », « title »: « u1d1bu1d07u1d00u1d0d_u1d0bu1d1cu029fu1d1bu1d1cu0280u0280 u267eufe0f (@team_kulturr) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/708854093_17965139607082340_1104457095715554611_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=104&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDM5LkMzIn0%3D&_nc_ohc=ffAc-770r5sQ7kNvwE0_g26&_nc_oc=Adq5bUPosoLZkEWuEMGw7JVStoy_UAYlxigsncWhahauIoIqwCra-5zdaC9V7wx9yC8&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_gid=V7KKIZE0qoVIB0mt8JkteQ&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af-rbi8zoMncWhsHFH1cacQxKnhCcfaxtDJ_fceVf06Tyw&oe=6A2C4A4D », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/team_kulturr/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Dans le cadre de Génération(s) en partenariat avec Points Communs, le Douze propose une soirée co-plateau avec Kulturr et HLD.