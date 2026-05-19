Concert Fireflies Swing Orchestra La Voile Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Concert Fireflies Swing Orchestra

La Voile 42 Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Porté par la voix pétillante de Marion Thomas, la puissance et l’élégance des guitares manouches de Charles Blandin et Gérard Le Louet, et le groove de la contrebasse de Grégoire Brun, Fireflies Swing Orchestra vous entraîne avec une joie communicative dans un swing vocal rempli de fraicheur et de vitalité. Le répertoire résolument swing, puise dans le “Great American Songbook”, la flamboyance de la musique de Django Reinhardt, et s’offre des détours du côté de la chanson française et de la samba. C’est aussi un prétexte pour propulser des improvisations énergiques dans lesquelles les quatre musiciens s’entrainent et se répondent pour aller toujours plus loin, avec la complicité du public.

Laissez-vous transporter par l’énergie communicative du groupe ! .

La Voile 42 Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 85

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English :

L’événement Concert Fireflies Swing Orchestra Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor