Concert Floating L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Floating

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-06-16 20:00:00

fin : 2027-06-16 21:30:00

Date(s) :

2027-06-16

La musique d’Émile Parisien regorge toujours de trésors, de poésie et d’énergie.

Pour ce nouveau projet, il a réuni une équipe d’experts alchimistes le pianiste Yaron Herman, qui a navigué entre jazz, rock, électro et classique ; le joueur de tabla virtuose Prabhu Edouard, compagnon de route de grands noms de la musique indienne (et aussi de Jordi Savall, Jeff Mills ou Magic Malik) ainsi que la contrebassiste Linda May Han Oh, lauréate d’un Grammy Award, que The Wall Street Journal décrit comme l’une des étoiles montantes les plus dynamiques du jazz actuel . On a hâte de flotter aux côtés de cette formation de haut vol !Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Émile Parisien’s music is always brimming with treasures, poetry, and energy.

For this new project, he has assembled a team of expert alchemists: pianist Yaron Herman, who has navigated the worlds of jazz, rock, electronic, and classical music; tabla virtuoso Prabhu Edouard, a longtime collaborator with leading figures in Indian music (as well as Jordi Savall, Jeff Mills, and Magic Malik); and double bassist Linda May Han Oh, a Grammy Award winner whom The Wall Street Journal describes as “one of the most dynamic rising stars in contemporary jazz.” We can’t wait to “float” alongside this top-notch ensemble!

L’événement Concert Floating Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ