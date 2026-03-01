Concert FMLH au Pixie Le Pixie Lannion

Concert FMLH au Pixie

Le Pixie 4 Rue du 73ème Territorial Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Une musique immersive.

FMLH (Full Moon Little House) est né de l’envie de faire dialoguer musique et image, de raconter des émotions à travers des paysages sonores. Entre rock indie, ambient et électro organique, le projet cherche moins à plaire qu’à résonner avec nos souvenirs enfouis. Né en studio, il est pensé pour se déployer pleinement sur scène — dans une expérience immersive, sensible et sincère, portée par un travail de vidéo-projection conçu comme une extension du son. .

Le Pixie 4 Rue du 73ème Territorial Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 17 28 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert FMLH au Pixie Lannion a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose