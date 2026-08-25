Concert folk-pop : Roman Candles Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Né dans le sous-sol d’une bibliothèque, le groupe Roman Candles est un groupe pop-folk qui affectionne les mélodies délicates et les mots qui touchent. Leur nom rend hommage au premier album du regretté Elliott Smith.

Les compositions de Romain Boura se distinguent par leur sincérité et leur subtilité, trouvant un écrin parfait dans les arrangements raffinés de Clément Fournillon à la basse, Julien Lange à la guitare et Thierry Chompré à la batterie.

Samedi 26 septembre à 18h

Auditorium (niveau -1)

Tout public

Entrée libre

Ce concert a lieu dans le cadre de la Journée au jardin de la médiathèque Marguerite Yourcenar.

Pour clôturer en beauté la Journée au jardin de la médiathèque, un concert du groupe Roman Candles, composé de musiciens-bibliothécaires amoureux de l’odeur des livres et des sonorités boisées…

Le samedi 26 septembre 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T18:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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