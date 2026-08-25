Concert folk-pop : Roman Candles Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Né dans le sous-sol d’une bibliothèque, le groupe Roman Candles est un groupe pop-folk qui affectionne les mélodies délicates et les mots qui touchent. Leur nom rend hommage au premier album du regretté Elliott Smith.
Les compositions de Romain Boura se distinguent par leur sincérité et leur subtilité, trouvant un écrin parfait dans les arrangements raffinés de Clément Fournillon à la basse, Julien Lange à la guitare et Thierry Chompré à la batterie.
Samedi 26 septembre à 18h
Auditorium (niveau -1)
Tout public
Entrée libre
Ce concert a lieu dans le cadre de la Journée au jardin de la médiathèque Marguerite Yourcenar.
Pour clôturer en beauté la Journée au jardin de la médiathèque, un concert du groupe Roman Candles, composé de musiciens-bibliothécaires amoureux de l’odeur des livres et des sonorités boisées…
Le samedi 26 septembre 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T18:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage croisé Baby Gym et Eveil musical 3-4 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 25 août 2026
- Stage Manga 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 25 août 2026
- Stage croisé Baby Gym et Eveil musical 5-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 25 août 2026
- Film « Rita et Crocodile » et sérigraphie aquarelle au Studio des Ursulines Studio des Ursulines Paris 25 août 2026
- Shakespeare Love, Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare, Paris 25 août 2026