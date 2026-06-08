Concert rue des alliés Forbach
mercredi 14 octobre 2026 · rue des alliés · Forbach
Informations pratiques
Forbach
Concert
rue des alliés Eglise Protestante – Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-14 19:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Comme chaque année dans le cadre du Festival d’Orgues Forbach-Völklingen, une place est également laissée aux organistes apprenants. Un concert des élèves aura lieu le mercredi 14 octobre à 19h en l’église protestante de Forbach.
Entrée libre
Retransmission sur grand écranTout public
0 .
rue des alliés Eglise Protestante – Forbach 57600 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As is the case every year as part of the Forbach-Völklingen Organ Festival, there is also an opportunity for student organists to perform. A student concert will take place on Wednesday, October 14, at 7:00 p.m. at the Protestant Church in Forbach.
Free admission
Broadcast on a big screen
L’événement Concert Forbach a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
À voir aussi à Forbach (Moselle)
- Master de perche Forbach 5 septembre 2026
- Soirée masterclass biéres chez V AND B Forbach V AND B – Forbach 14 septembre 2026
- Concert Eglise Saint-Rémi – Forbach 20 septembre 2026
- Concert rue des alliés Forbach 27 septembre 2026
- Spectacle Memento Le Carreau – Forbach 3 octobre 2026