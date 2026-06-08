Concert rue des alliés Forbach

Informations pratiques

Forbach

Concert

rue des alliés Eglise Protestante – Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-14 19:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Comme chaque année dans le cadre du Festival d’Orgues Forbach-Völklingen, une place est également laissée aux organistes apprenants. Un concert des élèves aura lieu le mercredi 14 octobre à 19h en l’église protestante de Forbach.

Entrée libre

Retransmission sur grand écranTout public

0 .

rue des alliés Eglise Protestante – Forbach 57600 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As is the case every year as part of the Forbach-Völklingen Organ Festival, there is also an opportunity for student organists to perform. A student concert will take place on Wednesday, October 14, at 7:00 p.m. at the Protestant Church in Forbach.

Free admission

Broadcast on a big screen

L’événement Concert Forbach a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH