UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Forbach

Concert rue des alliés Forbach

mercredi 14 octobre 2026 · rue des alliés · Forbach

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
rue des alliés
Adresse
Eglise Protestante -
Ville
57600 Forbach
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Forbach

Concert

rue des alliés Eglise Protestante – Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-14 19:00:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Comme chaque année dans le cadre du Festival d’Orgues Forbach-Völklingen, une place est également laissée aux organistes apprenants. Un concert des élèves aura lieu le mercredi 14 octobre à 19h en l’église protestante de Forbach.
Entrée libre
Retransmission sur grand écranTout public
0  .

rue des alliés Eglise Protestante – Forbach 57600 Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As is the case every year as part of the Forbach-Völklingen Organ Festival, there is also an opportunity for student organists to perform. A student concert will take place on Wednesday, October 14, at 7:00 p.m. at the Protestant Church in Forbach.
Free admission
Broadcast on a big screen

L’événement Concert Forbach a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH

À voir aussi à Forbach (Moselle)