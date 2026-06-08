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AGENDA · Forbach

Concert rue des alliés Forbach

jeudi 15 octobre 2026 · rue des alliés · Forbach

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue des alliés
Adresse
Eglise Protestante -
Ville
57600 Forbach
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Forbach

Concert

rue des alliés Eglise Protestante – Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-10-15 10:00:00
fin : 2026-10-15 11:00:00

Date(s) :
2026-10-15

Dans le cadre du 25ème Festival d’Orgues Forbach-Völkingen aura lieu un conte musical avec orgue. P’tit Larigot, un conte écrit par Annette Philipp, sera lu par Babette Salzmann et mis en musique par Thierry Ferré. Il est ouvert aux petits et aux grands.
Entrée libre
Retransmission sur grand écranTout public
0  .

rue des alliés Eglise Protestante – Forbach 57600 Moselle Grand Est  

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English :

As part of the 25th Forbach-Völkingen Organ Festival, there will be a musical storytelling performance accompanied by the organ. *P’tit Larigot*, a story written by Annette Philipp, will be read by Babette Salzmann and set to music by Thierry Ferré. It is open to all ages.
Free admission
Broadcast on a big screen

L’événement Concert Forbach a été mis à jour le 2026-08-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH

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