Concert rue des alliés Forbach
jeudi 15 octobre 2026 · rue des alliés · Forbach
Informations pratiques
Forbach
Concert
rue des alliés Eglise Protestante – Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-10-15 10:00:00
fin : 2026-10-15 11:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Dans le cadre du 25ème Festival d’Orgues Forbach-Völkingen aura lieu un conte musical avec orgue. P’tit Larigot, un conte écrit par Annette Philipp, sera lu par Babette Salzmann et mis en musique par Thierry Ferré. Il est ouvert aux petits et aux grands.
Entrée libre
Retransmission sur grand écranTout public
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rue des alliés Eglise Protestante – Forbach 57600 Moselle Grand Est
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English :
As part of the 25th Forbach-Völkingen Organ Festival, there will be a musical storytelling performance accompanied by the organ. *P’tit Larigot*, a story written by Annette Philipp, will be read by Babette Salzmann and set to music by Thierry Ferré. It is open to all ages.
Free admission
Broadcast on a big screen
L’événement Concert Forbach a été mis à jour le 2026-08-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
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