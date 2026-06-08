Concert rue des alliés Forbach

Informations pratiques

Forbach

Concert

rue des alliés Eglise Protestante – Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-15 10:00:00

fin : 2026-10-15 11:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Dans le cadre du 25ème Festival d’Orgues Forbach-Völkingen aura lieu un conte musical avec orgue. P’tit Larigot, un conte écrit par Annette Philipp, sera lu par Babette Salzmann et mis en musique par Thierry Ferré. Il est ouvert aux petits et aux grands.

Entrée libre

Retransmission sur grand écranTout public

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rue des alliés Eglise Protestante – Forbach 57600 Moselle Grand Est

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English :

As part of the 25th Forbach-Völkingen Organ Festival, there will be a musical storytelling performance accompanied by the organ. *P’tit Larigot*, a story written by Annette Philipp, will be read by Babette Salzmann and set to music by Thierry Ferré. It is open to all ages.

Free admission

Broadcast on a big screen

L’événement Concert Forbach a été mis à jour le 2026-08-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH