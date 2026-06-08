Informations pratiques

Forbach

Concert

Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-10-20 20:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Pour clore magistralement ce 25ème Festival d’Orgues Forbach Völklingen, un concert exceptionnel vous est proposé.

L’ensemble bolivien Moxos fera découvrir les musiques baroques rescapées des anciennes missions jésuites à travers des chants, des musiques instrumentales et des danses.

Un moment de culture et de poésie à ne pas manquer.

Entrée libre, plateau.

Durée 1h15 environ

Retransmission sur grand écranTout public

0 .

Forbach 57600 Moselle Grand Est

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English :

To bring the 25th Forbach-Völklingen Organ Festival to a spectacular close, we are pleased to present an exceptional concert.

The Bolivian ensemble Moxos will introduce you to Baroque music preserved from the former Jesuit missions through songs, instrumental pieces, and dances.

A cultural and poetic experience not to be missed.

Free admission; donations welcome.

Duration: approximately 1 hour and 15 minutes

Broadcast on a big screen

L’événement Concert Forbach a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH