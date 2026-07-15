Informations pratiques

Charleville-Mézières

Concert Franck Tortiller Back to heaven

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif réduit -12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Led Zeppelin a été une déflagration dans le monde du rock, une invitation à inventer et à écouter la vie autrement. Franck Tortiller nous immerge dans ces riffs et ces grooves, portés par une liberté sans dogme. Chaque musicien s’empare de la matière le saxophone chante là où on attendait la voix, tandis que le vibraphone et la basse remplacent la guitare. Dans un souffle de nostalgie, les cuivres et les scatts résonnent en roue libre.Une interprétation vivante pour faire vibrer ces mélodies qui nous accompagnent depuis toujours.En partenariat avec Charleville Action Jazz1h15

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

Led Zeppelin was a sensation in the world of rock, an invitation to invent and experience life in a different way. Franck Tortiller immerses us in these riffs and grooves, driven by a freedom unbound by dogma. Each musician takes the material and makes it their own: the saxophone sings where we expected the vocals, while the vibraphone and bass take the place of the guitar. In a breath of nostalgia, the brass and scat vocals resonate freely.A lively performance that brings to life these melodies that have been with us forever. In partnership with Charleville Action Jazz 1h15

L’événement Concert Franck Tortiller Back to heaven Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme