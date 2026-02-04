Concert Fülü + Terrasseko Salle Eurythmie Montauban
Concert Fülü + Terrasseko Salle Eurythmie Montauban vendredi 24 avril 2026.
Concert Fülü + Terrasseko
Salle Eurythmie 4 rue Salvador Allende Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 23:59:00
Date(s) :
2026-04-24
CONCERT 21H TOUT PUBLIC TARIFS 19€ EN PRÉVENTE 22€ SUR PLACE | SALLE EURYTHMIE
Ouverture des portes 20H30
Concert Debout Assis • Placement libre Foodtruck sur place Cook&Smile
.
Salle Eurythmie 4 rue Salvador Allende Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 91 19 19 rio.grande@rio-grande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Fülü + Terrasseko
CONCERT 9 PM ALL AGES TICKETS: €19 ADVANCE €22 ON THE DOOR | EURYTHMIE HALL
Doors open at 8:30 PM
Standing/Seated Concert • General Admission Cook&Smile Food Truck on site
L’événement Concert Fülü + Terrasseko Montauban a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Grand Montauban