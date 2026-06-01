Concert Funck it up Café du Commerce Monségur
Concert Funck it up Café du Commerce Monségur dimanche 21 juin 2026.
Monségur
Concert Funck it up
Café du Commerce 22 Place Robert Darniche Monségur Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 23:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Funk It Up vous invite à un concert haut en couleur où groove, funk et soul se mêlent pour créer une ambiance festive et entraînante. Un moment de partage et d’énergie positive à vivre en live, au rythme de musiciens passionnés. .
Café du Commerce 22 Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Funck it up
L’événement Concert Funck it up Monségur a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers
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