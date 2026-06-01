Concert Funck it up Café du Commerce Monségur

Monségur

Concert Funck it up

Café du Commerce 22 Place Robert Darniche Monségur Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Funk It Up vous invite à un concert haut en couleur où groove, funk et soul se mêlent pour créer une ambiance festive et entraînante. Un moment de partage et d’énergie positive à vivre en live, au rythme de musiciens passionnés. .

Café du Commerce 22 Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Funck it up

L’événement Concert Funck it up Monségur a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers