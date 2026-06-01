Journée Famille Passerelle Monségur
Journée Famille Passerelle Monségur samedi 27 juin 2026.
Monségur
Journée Famille
Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Et si vous preniez un moment pour partager, découvrir et créer en famille ? Les Samedis de Passerelle sont l’occasion de vivre ensemble des expériences ludiques et enrichissantes dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Petits et grands pourront se retrouver autour d’activités créatives, apprendre en s’amusant et profiter d’un temps de qualité loin du quotidien. .
Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 73 passerelle3@orange.fr
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English : Journée Famille
L’événement Journée Famille Monségur a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de l’Entre-deux-Mers
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