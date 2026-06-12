Concert Galitzine Goumois
Concert Galitzine Goumois samedi 15 août 2026.
Goumois
Concert Galitzine
Église Goumois Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Concert GALITZINE, ensemble de musique de chambre.
Entrée libre avec chapeau à la fin du concert .
Église Goumois 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 84 78 39 jeannemarietaillard@gmail.com
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English : Concert Galitzine
L’événement Concert Galitzine Goumois a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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