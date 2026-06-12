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Concert Galitzine Goumois

Concert Galitzine Goumois samedi 15 août 2026.

Adresse : Église

Ville : 25470 Goumois

Département : Doubs

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Goumois

Concert Galitzine

Église Goumois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Concert GALITZINE, ensemble de musique de chambre.
Entrée libre avec chapeau à la fin du concert   .

Église Goumois 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 84 78 39  jeannemarietaillard@gmail.com

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English : Concert Galitzine

L’événement Concert Galitzine Goumois a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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