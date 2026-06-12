Goumois

Goumathlon

Lieu-dit Les Seignottes Goumois évasion Goumois Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 21:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Goumathlon ou chasse au trésor du Vallon de Goumois. Randonnée pédestre et VTT + canoë-kayak.

A pied, à vélo ou en canoë pour s’oxygéner dans la convivialité. .

Lieu-dit Les Seignottes Goumois évasion Goumois 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 84 78 39 jeannemarietaillard@gmail.com

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English : Goumathlon

L’événement Goumathlon Goumois a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER