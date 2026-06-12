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Exposition la Seigneurerie de Franquemont Goumois

Exposition la Seigneurerie de Franquemont Goumois samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 25470 Goumois

Département : Doubs

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Goumois

Exposition la Seigneurerie de Franquemont

Eglise Goumois Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19

Exposition à la rencontre de nos racines et d’une Seigneurerie lilliputienne au cœur de la Vallée du Doubs, qui a frappé monnaie sous Nicolas de Gilley   .

Eglise Goumois 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 84 78 39  Jeannemarietaillard@gmail.com

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English : Exposition la Seigneurerie de Franquemont

L’événement Exposition la Seigneurerie de Franquemont Goumois a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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