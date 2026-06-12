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Exposition des photographies du chemin de croix Goumois

Exposition des photographies du chemin de croix Goumois jeudi 6 août 2026.

Adresse : Église

Ville : 25470 Goumois

Département : Doubs

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Goumois

Exposition des photographies du chemin de croix

Église Goumois Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Exposition des photographies du chemin de croix de Gabriel SAURY à Orchamps-Vennes   .

Église Goumois 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 84 78 39  Jeannemarietaillard@gmail.com

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English : Exposition des photographies du chemin de croix

L’événement Exposition des photographies du chemin de croix Goumois a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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