Exposition des photographies du chemin de croix Goumois
Exposition des photographies du chemin de croix Goumois jeudi 6 août 2026.
Goumois
Exposition des photographies du chemin de croix
Église Goumois Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Exposition des photographies du chemin de croix de Gabriel SAURY à Orchamps-Vennes .
Église Goumois 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 84 78 39 Jeannemarietaillard@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition des photographies du chemin de croix
L’événement Exposition des photographies du chemin de croix Goumois a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Goumois (Doubs)
- Exposition racines de Philippe Jouham Goumois 4 juillet 2026
- Concert Galitzine Goumois 15 août 2026
- Exposition la Seigneurerie de Franquemont Goumois 5 septembre 2026
- Goumathlon Lieu-dit Les Seignottes Goumois 10 octobre 2026