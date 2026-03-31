Concert Garçon la Note Brew Social Club Dax

Dax

Concert Garçon la Note

Brew Social Club 6 rue des Carmes Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

This will Destroyed Your Ears Rock/ Post-Punk

Formé en 2018 dans Les Landes, le groupe a déjà partagé la scène avec METZ, Slift, Pogo Car Crash Control, Frustration ou encore Black Midi, et séduit autant par l’intensité de ses lives que par l’inventivité de ses productions. Après deux albums remarqués (Clear en 2019 et Everybody Knows Mickey en 2022), leur troisième opus, FUNLAND, produit par Ben Hampson (DITZ, Lambrini Girls) est sorti le 10 octobre 2025 chez Luik Music (BE), À Tant Rêver Du Roi et Cowboy À La Mode (FR), avec une version cassette via Conicle Records .

Brew Social Club 6 rue des Carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax