Concert Garçon la Note Brew Social Club Dax
Concert Garçon la Note Brew Social Club Dax mercredi 22 juillet 2026.
Dax
Concert Garçon la Note
Brew Social Club 6 rue des Carmes Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
This will Destroyed Your Ears Rock/ Post-Punk
Formé en 2018 dans Les Landes, le groupe a déjà partagé la scène avec METZ, Slift, Pogo Car Crash Control, Frustration ou encore Black Midi, et séduit autant par l’intensité de ses lives que par l’inventivité de ses productions. Après deux albums remarqués (Clear en 2019 et Everybody Knows Mickey en 2022), leur troisième opus, FUNLAND, produit par Ben Hampson (DITZ, Lambrini Girls) est sorti le 10 octobre 2025 chez Luik Music (BE), À Tant Rêver Du Roi et Cowboy À La Mode (FR), avec une version cassette via Conicle Records .
Brew Social Club 6 rue des Carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Garçon la Note
L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 30 juin 2026
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 30 juin 2026
- Visite guidée Savourez Dax RDV Office de tourisme Dax 30 juin 2026
- Concert Garçon la Note Place du Mirailh Dax 30 juin 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 1 juillet 2026