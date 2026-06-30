Concert Garçon la Note La Cuisine Dax
jeudi 23 juillet 2026 · La Cuisine · Dax
Informations pratiques
Dax
Concert Garçon la Note
La Cuisine 2 place de la Course Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Bourbon Street Band
Notre jazz band, composé de 7 musiciens, joue les mélodies des années 1920 à 1930, dans une ambiance chaleureuse et communicative. Nous vous proposons un répertoire très dynamique et plaisant, dans lequel vous reconnaîtrez les grands standards, interprétés par Louis Armstrong, Sidney Bechet, Kid Ory … Ces musiques Dixieland, qui se jouaient dans les cabarets et les bars clandestins de Louisiane, sont articulées autour des principaux titres suivants Bourbon Street Parade, That’s a Plenty, Ja-Da, Doctor Jazz, The Basin Street Blues, Just a Closer Walk, etc… .
La Cuisine 2 place de la Course Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Garçon la Note
L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax
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