Concert Garçon la Note La Cuisine Dax

Informations pratiques

Dax

Concert Garçon la Note

La Cuisine 2 place de la Course Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Bourbon Street Band

Notre jazz band, composé de 7 musiciens, joue les mélodies des années 1920 à 1930, dans une ambiance chaleureuse et communicative. Nous vous proposons un répertoire très dynamique et plaisant, dans lequel vous reconnaîtrez les grands standards, interprétés par Louis Armstrong, Sidney Bechet, Kid Ory … Ces musiques Dixieland, qui se jouaient dans les cabarets et les bars clandestins de Louisiane, sont articulées autour des principaux titres suivants Bourbon Street Parade, That’s a Plenty, Ja-Da, Doctor Jazz, The Basin Street Blues, Just a Closer Walk, etc… .

La Cuisine 2 place de la Course Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax