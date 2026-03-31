Concert Garçon la Note Esplanade Gal De Gaulle Dax
Concert Garçon la Note Esplanade Gal De Gaulle Dax mardi 28 juillet 2026.
Dax
Concert Garçon la Note
Esplanade Gal De Gaulle Dixit Bar Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Lori Bess
Lori Bess est un projet frais, énergique Pop Folk internationale. Lori Bess est une chanteuse qui a un beau parcours avec de nombreuses scènes parcourues. Une musique happy avec un répertoire de créations et de reprises Pop Folk internationales. Lori Bess peut se produire en en solo ou en trio. Lori Bess, chanteuse guitariste, ukulélé, propose 2h de Live festif qui donne le sourire. Dans une dynamique feel good et énergique, son répertoire se balade dans des standards pop folk des années 90/2000 ! .
Esplanade Gal De Gaulle Dixit Bar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Garçon la Note
L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax
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