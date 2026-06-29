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Concert Garçon la Note Brasserie Marès Dax

Concert Garçon la Note Brasserie Marès Dax

Concert Garçon la Note Brasserie Marès Dax vendredi 31 juillet 2026.

Lieu
Brasserie Marès
Adresse
16 Esplanade Gal de Gaulle
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Dax

Concert Garçon la Note

Brasserie Marès 16 Esplanade Gal de Gaulle Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Home Made Crumble

Le duo néo-aquitain Home Made Crumble développe un univers singulier qu’ils qualifient de “rock manège”, croisant poésie, absurdité et une identité sonore bien affirmée. Formé en 2020 par Dylan Dognon (guitare/voix) et Carl Duquenoy (multi-instrumentiste), le groupe s’est rapidement fait remarquer pour la vitalité et la créativité de ses prestations. Leur “rock manège” est un mélange atypique où s’entrelacent l’énergie du rock & roll, la chaleur du funk et la liberté de la soul. Guitares customisées, rythmes décalés, saxophone incandescent et mini-batterie inventive composent une musique dynamique et imprévisible.   .

Brasserie Marès 16 Esplanade Gal de Gaulle Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax

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