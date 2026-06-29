Concert Garçon la Note Brasserie Marès Dax

Dax

Concert Garçon la Note

Brasserie Marès 16 Esplanade Gal de Gaulle Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Home Made Crumble

Le duo néo-aquitain Home Made Crumble développe un univers singulier qu’ils qualifient de “rock manège”, croisant poésie, absurdité et une identité sonore bien affirmée. Formé en 2020 par Dylan Dognon (guitare/voix) et Carl Duquenoy (multi-instrumentiste), le groupe s’est rapidement fait remarquer pour la vitalité et la créativité de ses prestations. Leur “rock manège” est un mélange atypique où s’entrelacent l’énergie du rock & roll, la chaleur du funk et la liberté de la soul. Guitares customisées, rythmes décalés, saxophone incandescent et mini-batterie inventive composent une musique dynamique et imprévisible. .

Brasserie Marès 16 Esplanade Gal de Gaulle Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax