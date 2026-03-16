Concert Garçon la Note O’Marcat Dax

Dax

Concert Garçon la Note

O’Marcat Halles Esplanade Goussebaire-Dupin Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Super Nanas

Super Nanas est un trio polyphonique féminin de Bordeaux. Le show de Super Nanas vous plonge dans la nostalgie des années 90/2000s avec que des tubes incontournables pour chanter et danser ! Ambiance Garantie ! Qui sont-elles ? Belle, Bulle et Rebelle utilisent leurs supers pouvoirs leurs voix, une guitare, un cajón et une basse. Supernanas voyage et se produit sur de nombreuses scènes de festivals, municipalités et jusqu’en première partie de Back to Basic 2000 au Zénith de Nantes et à l’Arkea Arena de Bordeaux ! Photos .

O’Marcat Halles Esplanade Goussebaire-Dupin Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 16 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Dax