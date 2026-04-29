Concert Génération Chaise-Dieu Félines
Concert Génération Chaise-Dieu Félines vendredi 28 août 2026.
Félines
Concert Génération Chaise-Dieu
Eglise Sainte-Croix Félines Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Le dispositif Génération Chaise-Dieu revient pour la quatrième année consécutive dans le cadre du 60e Festival de La Chaise-Dieu. Ne manquez pas leur concert gratuit donné par 4 ensembles de musique de chambre.
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Eglise Sainte-Croix Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festival@chaise-dieu.com
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English :
The Génération Chaise-Dieu program returns for the fourth year running as part of the 60th Festival de La Chaise-Dieu. Don’t miss their free concert featuring 4 chamber music ensembles.
L’événement Concert Génération Chaise-Dieu Félines a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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