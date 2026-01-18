Fête patronale Félines

Fête patronale

Le Bourg Félines Haute-Loire

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

2026-09-19

Fête patronale dans le bourg de Félines pendant tout le week-end avec diverses animations repas, concours de pétanque, défilé de chars fleuris, animations pour enfants, bals et feux d’artifice

Le Bourg Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 28 80 25 felinesanime43@gmail.com

English :

Patron saint’s festival in the village of Félines throughout the weekend, with a variety of events including a meal, pétanque competition, flower float parade, children’s entertainment, dances and fireworks

