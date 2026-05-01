La farandole des mots Le Bourg Félines

Félines

La farandole des mots

Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Ce samedi 30 mai après-midi à 14h rendez-vous pour un moment partager autour des mots pour petits et grands !

.

Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 78 66 21 cafedesfees43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Saturday afternoon, May 30, at 2 p.m., join us for a moment of word sharing for young and old alike!

L’événement La farandole des mots Félines a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay