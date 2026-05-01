La farandole des mots Le Bourg Félines
La farandole des mots Le Bourg Félines samedi 30 mai 2026.
Félines
La farandole des mots
Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Ce samedi 30 mai après-midi à 14h rendez-vous pour un moment partager autour des mots pour petits et grands !
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Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 78 66 21 cafedesfees43@gmail.com
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English :
This Saturday afternoon, May 30, at 2 p.m., join us for a moment of word sharing for young and old alike!
L’événement La farandole des mots Félines a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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