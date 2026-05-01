Après-midi La Farandole des mots Le Bourg Félines
Après-midi La Farandole des mots Le Bourg Félines samedi 30 mai 2026.
Félines
Après-midi La Farandole des mots
Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Un après-midi autour des mots (jeux, autrices locales, contes, ateliers et d’autres surprises à découvrir) pour tout public de 14h à 17h au Jardin des fées.
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Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 78 66 21 cafedesfees43@gmail.com
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English :
An afternoon around words (games, local authors, storytelling, workshops and other surprises to discover) for all ages from 2pm to 5pm at the Jardin des fées.
L’événement Après-midi La Farandole des mots Félines a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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