Après-midi La Farandole des mots Le Bourg Félines

Félines

Après-midi La Farandole des mots

Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Un après-midi autour des mots (jeux, autrices locales, contes, ateliers et d’autres surprises à découvrir) pour tout public de 14h à 17h au Jardin des fées.

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Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 78 66 21 cafedesfees43@gmail.com

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English :

An afternoon around words (games, local authors, storytelling, workshops and other surprises to discover) for all ages from 2pm to 5pm at the Jardin des fées.

L’événement Après-midi La Farandole des mots Félines a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay