Fête d’été avec Les Sources de la Borne

Le Bourg Félines Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Fête d’été à Félines avec la 22ème édition des Sources de la Borne (3 courses dont 1 enfant, 3 rando VTT et 3 pédestres) et des animations proposées tout au long de la journée vide-grenier, repas, pétanque, courses de caisse à savon…

.

Le Bourg Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 28 80 25

English :

Summer festival in Félines with the 22nd edition of the Sources de la Borne (3 races, including 1 for children, 3 mountain bike rides and 3 hikes) and events throughout the day: garage sale, meal, pétanque, soapbox races…

L’événement Fête d’été avec Les Sources de la Borne Félines a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay