Fête d’été avec Les Sources de la Borne Félines

Fête d’été à Félines avec la 22ème édition des Sources de la Borne (3 courses dont 1 enfant, 3 rando VTT et 3 pédestres) et des animations proposées tout au long de la journée vide-grenier, repas, pétanque, courses de caisse à savon…
Le Bourg Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 28 80 25
Summer festival in Félines with the 22nd edition of the Sources de la Borne (3 races, including 1 for children, 3 mountain bike rides and 3 hikes) and events throughout the day: garage sale, meal, pétanque, soapbox races…
